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Криминал

У пензенского предпринимателя изъяли сигареты на 2 млн рублей

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В Пензе у 52-летнего предпринимателя нашли немаркированные сигареты на сумму свыше 2 млн рублей. Он хранил партию, чтобы потом продать.

У пензенского предпринимателя изъяли сигареты на 2 млн рублей

На бизнесмена вышли в конце декабря 2024 года. В его торговом павильоне в Железнодорожном районе обнаружили более 17 000 пачек табачных изделий без акцизных марок.

На мужчину завели уголовное дело. Он объяснил, что сигареты купил в интернете, их доставили транспортной компанией. Продавать товар пензенец планировал на территории города.

У пензенского предпринимателя изъяли сигареты на 2 млн рублей

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила заместитель начальника СО УМВД России по г. Пензе Дарья Горшкова.

У пензенского предпринимателя изъяли сигареты на 2 млн рублей

Предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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