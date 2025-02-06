У пензенского предпринимателя изъяли сигареты на 2 млн рублей

06.02.2025 | 20:32

В Пензе у 52-летнего предпринимателя нашли немаркированные сигареты на сумму свыше 2 млн рублей. Он хранил партию, чтобы потом продать.

На бизнесмена вышли в конце декабря 2024 года. В его торговом павильоне в Железнодорожном районе обнаружили более 17 000 пачек табачных изделий без акцизных марок.

На мужчину завели уголовное дело. Он объяснил, что сигареты купил в интернете, их доставили транспортной компанией. Продавать товар пензенец планировал на территории города.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила заместитель начальника СО УМВД России по г. Пензе Дарья Горшкова.

Предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы.