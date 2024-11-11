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Криминал

На пензенском рынке нашли тысячи пачек сигарет без марок

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46-летняя пензячка попала под статью из-за десятков тысяч пачек сигарет. Она купила их без акцизных марок, чтобы перепродать.

На пензенском рынке нашли тысячи пачек сигарет без марок

Женщина хранила коробки с товаром в торговых павильонах на территории одного из пензенских рынков. В июне 2023 года полицейские нашли в них более 34 000 пачек табачных изделий на сумму свыше 4 000 000 рублей.

На горожанку завели уголовное дело.

На пензенском рынке нашли тысячи пачек сигарет без марок

«Как пояснила подозреваемая, табачные изделия она приобрела в сети Интернет у неустановленного лица», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

На пензенском рынке нашли тысячи пачек сигарет без марок

Пензячке грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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Источник — фото и видео областного УМВД РФ
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