На пензенском рынке нашли тысячи пачек сигарет без марок

11.11.2024 | 14:18

46-летняя пензячка попала под статью из-за десятков тысяч пачек сигарет. Она купила их без акцизных марок, чтобы перепродать.

Женщина хранила коробки с товаром в торговых павильонах на территории одного из пензенских рынков. В июне 2023 года полицейские нашли в них более 34 000 пачек табачных изделий на сумму свыше 4 000 000 рублей.

На горожанку завели уголовное дело.

«Как пояснила подозреваемая, табачные изделия она приобрела в сети Интернет у неустановленного лица», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пензячке грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.