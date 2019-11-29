29.11.2019 | 11:07

О противостоянии распространению снюсов – жевательных веществ с высоким содержанием никотина - шла речь на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 29 ноября.

«Еще недавно шла борьба со спайсами, и не только в Пензе, но и в других городах Российской Федерации. Пока не был принят закон о запрете таких веществ, они были в законе. Когда же их запретили, острота проблемы значительно снизилась. Однако сейчас появились новые вещества - снюсы. Мне был звонок от главного нарколога области Юрия Уткина, что к нему поступил подросток с отравлением этим веществом. Мы проверили несколько школ и выяснили, что никотиновая жвачка имеет распространение среди подростков», - рассказал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Один из депутатов возмутился: «Да снюсы в школах продают! Как мы можем на это повлиять?»

«В школах не продают», - твердо возразил Голодяев.

«Значит, рядом со школами», - настаивал народный избранник.

«В школах и рядом - это разные вещи», - пояснил начальник управления образования. Он высказал свою точку зрения: необходим запрет снюсов на законодательном уровне.

В перепалку вмешался глава города Владимир Мутовкин. Он сообщил, что на следующей неделе пройдет круглый стол, посвященный снюсам. В нем примут участие педагоги, общественники, представители правоохранительных органов.

«Наркологи говорят, что дети привыкают к снюсам гораздо быстрее, чем к курению табака. Проблема действительно есть. Поэтому планируется выйти в Законодательное Собрание с инициативой о запрете продажи снюсов, по крайней мере несовершеннолетним», - завершил тему Владимир Мутовкин.