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Криминал

В Пензе на нелегальном предприятии изъяли сигареты на 17,8 млн рублей

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Вступил в силу приговор 42-летнему воронежцу, который занимался в Пензе производством немаркированных сигарет.

В Пензе на нелегальном предприятии изъяли сигареты на 17,8 млн рублей

Мужчина в январе 2022 года арендовал в областном центре помещение и оборудование для изготовления табачной продукции. Он закупил сырье, упаковочные материалы, нанял рабочих и вместе с не установленным следствием сообщником стал производить сигареты якобы известных брендов для дальнейшей продажи. На пачки злоумышленники наклеивали поддельные акцизные марки.

11 августа того же года сотрудники правоохранительных органов изъяли с места преступления 106 034 пачки сигарет, 3 233 077 неупакованных сигарет (общая стоимость - не менее 17 844 072 рублей) и более 22 770 фальшивых акцизных марок.

В Пензе на нелегальном предприятии изъяли сигареты на 17,8 млн рублей

В ходе следствия воронежец признал вину полностью, в суде - частично.

За производство и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, использование заведомо поддельных акцизных марок, неоднократное незаконное использование чужого товарного знака Железнодорожный районный суд г. Пензы назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда признала приговор законным и обоснованным.

«За правообладателем производимых злоумышленниками сигарет признано право рассмотрения иска о компенсации убытков по незаконному использованию товарного знака в порядке гражданского судопроизводства», - уточнили в областном суде.

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Источник — фото 2, 3 предоставлено областным судом
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