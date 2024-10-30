В Пензе мужчина изготовил более 100 тысяч пачек контрафактных сигарет

30.10.2024 | 10:51

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Воронежа, нелегально производившему в Пензе табачные изделия под видом известной торговой марки. Он изготовил более сотни тысяч пачек сигарет и хотел их продать.

Для производства были арендованы складские помещения в промышленной зоне Пензы. Чтобы контрафактная продукция выглядела как настоящая, сообщники использовали поддельные акцизные марки.

«Злоумышленником изготовлено свыше 106 тысяч пачек сигарет. Ущерб, причиненный правообладателю торговой марки, превысил 21 млн рублей», - рассказали в областном УМВД РФ.

Полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ пресекли преступную деятельность, изъяли оборудование, станки, сырье и упаковочные материалы.

Железнодорожный районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.