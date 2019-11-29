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Общество | В Кузнецке к концу года достроят новые корпуса двух детсадов

29.11.2019|09:45
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В Кузнецке в двух детских садах возводятся дополнительные корпуса на 60 мест каждый. В четверг, 28 ноября, на стройплощадках побывал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В дошкольном учреждении № 29 на улице Маяковского уже выполнена кирпичная кладка стен, уложено перекрытие первого этажа, установлены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Сейчас там благоустраивается территория.

В детском саду № 28 на улице Правды, помимо кладки стен и установки перекрытия, специалисты смонтировали окна, проложили теплотрассу, заканчивают укладку металлочерепицы на крыше, монтируют инженерные сети, отделывают помещения.

Для образовательных организаций уже закуплены мебель, оборудование, посуда, музыкальные инструменты.

«К строительству социальных объектов должен быть особый подход, предполагающий тщательный контроль на всех уровнях - затягивать сроки сдачи недопустимо. Необходимо обеспечить полное оснащение материально-технической базы детсадов, ни в коем случае нельзя привлекать средства родителей», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Завершить работы, осуществляемые в рамках нацпроекта «Демография», планируется в декабре 2019 года, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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