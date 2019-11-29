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Общество | Пензенского депутата беспокоят столбы-«уклонисты»

29.11.2019|12:32
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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 29 декабря, депутат Сергей Лукичев обратил внимание коллег на опасность световых опор.

«Столбы вдоль дороги на Каракозова, на пересечении с Сурским мостом, отклонены на 30 градусов. И это сплошь и рядом, все столбы имеют отклонение к вертикали. Вы сами можете представить, что будет, если столб упадет на проезжую часть с движущимся автомобилем», - адресовал он свое выступление начальнику городского управления по делам ГОЧС Алексею Михайлову.

Депутат предложил разработать некую программу, касающуюся безопасности пензенцев на улицах областного центра. Он напомнил о трагедии на улице Аустрина и предложил провести обследование не только столбов, но и тепловых сетей, а также других коммуникаций.

В ноябре горожане сообщали о том, что на улице Карпинского «приуныл» столб с дорожными знаками. Конструкция наклонилась и уткнулась в землю, одна из табличек оказалась как раз на разделительной полосе. Знак мог не выдержать сильного ветра.

В конце октября жители дома № 69 на проспекте Строителей рисковали остаться без стекол из-за опасно наклонившейся световой опоры.

14 октября рухнувшая на проезжую часть в Арбекове световая опора спровоцировала большую пробку. В результате падения конструкции пострадал автомобиль ВАЗ.

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Гость|29.11.2019 12:57|

Вот когда люди пострадают, и придется имущество восстанавливать тогда и заменят уклонистов. О а давай будем брать за капремонт с прилегающих ломов?

Имя: Гость
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