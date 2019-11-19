19.11.2019 | 10:20

Во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина в Пензе в необычное ДТП попал легковой автомобиль.

По словам очевидцев, ЧП произошло около дома № 40. Фото его последствий появилось в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке запечатлен автомобиль, практически полностью провалившийся под землю. Его скрывают клубы поднимающегося от дыры в асфальте пара.

Местом происшествия, вероятно, стала парковка. Причины случившегося на данный момент не ясны.

«В яме кипяток. Насколько знаю, водитель скончался», - рассказал один из очевидцев.

На месте инцидента присутствует сотрудник МЧС. Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, инспектор ДПС также уже выехал.