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Происшествия | В Пензе на улице Аустрина под землю провалился легковой автомобиль

19.11.2019|10:20
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Во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина в Пензе в необычное ДТП попал легковой автомобиль.

По словам очевидцев, ЧП произошло около дома № 40. Фото его последствий появилось в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке запечатлен автомобиль, практически полностью провалившийся под землю. Его скрывают клубы поднимающегося от дыры в асфальте пара.

Местом происшествия, вероятно, стала парковка. Причины случившегося на данный момент не ясны.

«В яме кипяток. Насколько знаю, водитель скончался», - рассказал один из очевидцев.

На месте инцидента присутствует сотрудник МЧС. Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, инспектор ДПС также уже выехал.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|19.11.2019 10:28|

Заживо сварили в кипятке и никто за это не ответит?

Гость|19.11.2019 10:35|

ЖЕСТЬ. КАПЕЦ И РАЗВАЛ ПОЛНЫЙ...

Гость|19.11.2019 10:46|

Охринеть ...

Гость|19.11.2019 10:49|

Сегодняшняя новость на сайте областного правительства: "Иван Белозерцев принимает участие в «Транспортной неделе». Транспортная неделя даёт возможность увидеть и оценить лучшие практики регионов в этой сфере, поделиться своим опытом, в частности, по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - отметил Иван Белозерцев.

Гость|19.11.2019 10:50|

Два трупа. Кто за это ответит?

Гость|19.11.2019 10:51|

Гость писал(a):

Два трупа. Кто за это ответит?
Уже два?

Надо срочно создавать телефон доверия

Гость|19.11.2019 10:52|

Да, с Совы инфа.

Гость|19.11.2019 10:56|

Капец

Гость|19.11.2019 10:57|

Вот не дружу я с твиттерами. Передайте кто-нибудь губернатору привет, чтобы было ему чем поделиться с другими регионами на Транспортной неделе. Не у всех такой опыт.

Гость|19.11.2019 10:58|

Ужас

Гость|19.11.2019 11:00|

Земля пожирает жоповозов, не держит такое количество жоповозок.

Гость|19.11.2019 11:00|

Виноват шахтёры

Гость|19.11.2019 11:01|

Виноваты гномики.

Гость|19.11.2019 11:02|

19.11.2019 10:57|

Вот не дружу я с твиттерами. Передайте кто-нибудь губернатору привет,

Ему одним холопом больше или меньше без разницы. Эти господа в других реалиях живут и ездят по другим дорогам и на других авто.

Гость|19.11.2019 11:03|

"Во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина в Пензе в необычное ДТП попал легковой автомобиль." - вот как можно так писать, когда есть погибший/ие!!! Это не необычное ДТП, это просто чудовищный, из ряда вон произошедсший, несчастный случай!!! Капец, писаки, блин!!!

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Имя: Гость
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