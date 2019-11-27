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Общество | В Пензе предлагают вновь проводить салюты на набережной Суры

27.11.2019|11:06
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В 2020 году в Пензе в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано 75 мероприятий соответствующей тематики. Об этом шла речь на планерке в администрации города во вторник, 26 ноября.

Как доложила начальник управления культуры Вера Фейгина, всего в областном центре насчитывается 35 памятных мест, где пройдут торжественные митинги в честь таких знаковых событий, как снятие блокады Ленинграда, разгром фашистских войск в Сталинградской битве и других.

Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая. Пока сценарий находится на стадии разработки, однако уже решено, что в концерте будут участвовать не только городские, но и областные творческие коллективы.

«Также было предложено перенести вечерний салют снова на набережную реки Суры, где он всегда проводился до начала реконструкции объекта. Этот вопрос еще будет обсуждаться на ближайших совещаниях, посвященных организации Дня Победы», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Где должны проходить праздничные салюты в Пензе?

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Гость|27.11.2019 11:15|

давайте на Советской площади салюты пускать!

Прямо с колоколенки!

Гость|27.11.2019 11:18|

ещё одна инициативная,нарисовалась.

Гость|27.11.2019 11:21|

Набережную прежде доделайте и сдайте!!!!!!

Гость|27.11.2019 11:22|

Жизнь достойную надо организовать , а не салюты, господа ЖиВ

Гость|27.11.2019 11:31|

По Суре поплывёт зелёный Т 34-85? Про белые кораблики не будем вспоминать.

Гость|27.11.2019 11:31|

penzainform.ru писал(a):

в честь 75-й годовщины
Вы о чем? У меня погибли дед, дяди, отец прошел через "Бухенвальд". - это печальная дата окончания войны. Какой салют? Это день скорби по миллионам погибших. И не надо тревожить память. К тому же войну выиграл СССР, не РФ. Посмотрите что осталось от Сталинградского танкового завода. Набери в поисковике Сталинградский в руинах. Завод разрушенный без войны. Самый большой завод в мире. Это день траура.

Гость|27.11.2019 11:42|

Какие к черту салюты, объявите уже траур по этому городу, аутисты всё что-то празднуют, весело им.

Гость|27.11.2019 11:43|

Нищаем год к году, население редеет, а они салюты взрывают, деньги жгут

Гость|27.11.2019 11:44|

Гость писал(a):

Жизнь достойную надо организовать , а не салюты, господа ЖиВ
+498751

Гость|27.11.2019 11:44|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
в честь 75-й годовщины
Вы о чем? У меня погибли дед, дяди, отец прошел через "Бухенвальд". - это печальная дата окончания войны. Какой салют? Это день скорби по миллионам погибших. И не надо тревожить память. К тому же войну выиграл СССР, не РФ. Посмотрите что осталось от Сталинградского танкового завода. Набери в поисковике Сталинградский в руинах. Завод разрушенный без войны. Самый большой завод в мире. Это день траура.
Так и есть.

Гость|27.11.2019 11:46|

Гость писал(a):

это печальная дата окончания войны. Какой салют?
Для многих это как победа в футбольном матче. Отсюда все эти идиотские наклейки "На Берлин" и "можем повторить" без понимания чего это стоило.

Гость|27.11.2019 11:51|

Фейгина хочет, чтобы рядом стоящий дом у Ростка рухнул.

Гость|27.11.2019 11:52|

Да не нужны нам ваши салюты . Из угла в угол бегают , что хотят сами не знают .

Гость|27.11.2019 11:56|

Да когда же вы нажрётесь уже , засуньте эти салюты себе сами знаете куда

Гость|27.11.2019 11:57|

С утра до ночи обсуждают как отпраздновать! Лишь бы повод был выпить и небо гремело

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Имя: Гость
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