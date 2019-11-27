27.11.2019 | 11:06

В 2020 году в Пензе в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано 75 мероприятий соответствующей тематики. Об этом шла речь на планерке в администрации города во вторник, 26 ноября.

Как доложила начальник управления культуры Вера Фейгина, всего в областном центре насчитывается 35 памятных мест, где пройдут торжественные митинги в честь таких знаковых событий, как снятие блокады Ленинграда, разгром фашистских войск в Сталинградской битве и других.

Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая. Пока сценарий находится на стадии разработки, однако уже решено, что в концерте будут участвовать не только городские, но и областные творческие коллективы.

«Также было предложено перенести вечерний салют снова на набережную реки Суры, где он всегда проводился до начала реконструкции объекта. Этот вопрос еще будет обсуждаться на ближайших совещаниях, посвященных организации Дня Победы», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.