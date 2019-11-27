27.11.2019 | 13:48

В Пензе продолжается акция «Жить активно – здорово!». В пятницу, 29 ноября, жители областного центра и его гости вновь смогут бесплатно поплавать в бассейне и получить консультацию медиков.

Специалисты оценят факторы риска развития хронических заболеваний у участников акции. Им измерят объем талии, индекс массы тела, артериальное давление, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также ее насыщенность кислородом. Затем последуют водные процедуры.

«В заключение врач по медицинской профилактике проведет индивидуальное консультирование с рекомендацией по изменению образа жизни в соответствии с выявленными отклонениями», - добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Мероприятие будет проходить во дворце спорта «Олимпийский» на улице Антонова, 39а, с 11:00 до 14:00.

Акция «Жить активно – здорово!» стартовала 12 ноября. В ее рамках оздоровительные сеансы проводятся в бассейнах города еженедельно.

«По результатам опроса, проведенного среди первых участников регионального проекта, только 65% составляют лица, соблюдающие нормы здорового образа жизни», - уточнили в пресс-службе.