11.11.2019 | 16:01

В бассейнах Пензы пройдут оздоровительные мероприятия. Жители и гости областного центра смогут не только проверить состояние здоровья, но и бесплатно поплавать.

Старт нового проекта назначен на вторник, 12 ноября. Первое мероприятие пройдет в бассейне ДС «Буртасы» на проспекте Строителей, 96. Специалисты измерят участникам окружность талии, определят индекс массы тела, измерят уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, а также проверят насыщаемость капиллярной крови кислородом.

«Врач по медицинской профилактике проведет индивидуальное консультирование с рекомендациями по изменению образа жизни в соответствии с выявленными отклонениями», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

После этого участники перейдут к водным процедурам.

Мероприятие состоится с 11:00 до 14:00. Следующее намечено на пятницу, 22 ноября.