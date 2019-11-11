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Общество | Пензенцев приглашают на оздоровительные акции в бассейнах

11.11.2019|16:01
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В бассейнах Пензы пройдут оздоровительные мероприятия. Жители и гости областного центра смогут не только проверить состояние здоровья, но и бесплатно поплавать.

Старт нового проекта назначен на вторник, 12 ноября. Первое мероприятие пройдет в бассейне ДС «Буртасы» на проспекте Строителей, 96. Специалисты измерят участникам окружность талии, определят индекс массы тела, измерят уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, а также проверят насыщаемость капиллярной крови кислородом.

«Врач по медицинской профилактике проведет индивидуальное консультирование с рекомендациями по изменению образа жизни в соответствии с выявленными отклонениями», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

После этого участники перейдут к водным процедурам.

Мероприятие состоится с 11:00 до 14:00. Следующее намечено на пятницу, 22 ноября.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.11.2019 16:40|

И никаких справок! Грибок, венерические, спид и весь букет подобных заболеваний - это " оздоровительные мероприятия".

Ну, а старухи помоются бесплатно.

Гость|11.11.2019 17:00|

Гость писал(a):

И никаких справок! Грибок, венерические, спид и весь букет подобных заболеваний - это " оздоровительные мероприятия".

Ну, а старухи помоются бесплатно.

Да что вы. Они потом бассейн сольют и помоют.

Гость|11.11.2019 17:02|

Гость писал(a):

И никаких справок! Грибок, венерические, спид и весь букет подобных заболеваний - это " оздоровительные мероприятия".

Ну, а старухи помоются бесплатно.

Я лучше подожду когда в борделях оздоровительные акции будут

Имя: Гость
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