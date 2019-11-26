26.11.2019 | 11:19

Подготовка к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне обсуждалась на заседании областного оргкомитета «Победа», состоявшемся в здании правительства региона во вторник, 26 ноября.

«Празднование не ограничивается майскими днями 2020 года, объявленного Годом Победы. Ключевой задачей остается забота о ветеранах войны, боевых действий, трудового фронта. Администрации на местах должны знать нужды каждого ветерана и решать их в приоритетном порядке, мгновенно», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Он акцентировал внимание на том, что эта работа должна вестись в течение всего года, а не только к Дню Победы.

«Нужно уточнить списки участников войны, ветеранов, бывших военнопленных, проживающих в муниципалитетах. Ветераны уходят из жизни, и это тонкий вопрос. Нужно постоянно уточнять перечни, особенно перед праздниками и днями рождения, чтобы не получилось так, что отправили поздравление, а человека уже нет», - конкретизировал глава региона.

Он также потребовал от глав муниципалитетов отнестись с особой ответственностью к составлению списков лиц, которые будут награждены памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Очень важно, чтобы каждый герой получил медаль в торжественной обстановке. Понятно, что не все могут приехать в Дом культуры или школу на церемонию. В этом случае руководство района, депутаты, общественники должны по согласованию с ветераном и родственниками приехать домой, вручить награду, поздравить и сказать спасибо. Разумеется, не с пустыми руками - медаль должна сопровождаться подарком. Это знак уважения нашим ветеранам», - подчеркнул Иван Белозерцев, поручив областному министерству труда озаботиться подарками ветеранам.

Кроме того, необходимо проанализировать жилищные условия фронтовиков и бывших узников концлагерей, организовать их медицинское обследование, а также выявить другие трудности, с которыми они сталкиваются.

«Если ветеран или родственники обращаются с проблемой, в районах должны немедленно оказать помощь в ее решении. Не откладывать на конец 2020 года, а делать это сразу», - подчеркнул губернатор.