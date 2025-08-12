Присвоение статуса ветерана боевых действий: новый перечень территорий

12.08.2025 | 17:26

В России утвердили перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. Соответствующее распоряжение Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 11 августа.

Речь идет об 11 территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам ВСУ.

Это Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, а также Анапа, Новороссийск и Геленджик.

Право на статус ветерана боевых действий военнослужащие, силовики и добровольцы, отражавшие вторжение в Курскую область и различные вооруженные провокации на территориях, указанных в перечне, получили согласно последней редакции федерального закона «О ветеранах», утвержденной Президентом РФ в апреле 2025 года.

«В свою очередь военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий», - уточнили в Правительстве РФ.