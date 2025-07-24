Ограбившего ювелирный салон участника СВО задержали в сауне

24.07.2025 | 15:12

Ограбивший ювелирный салон участник СВО тратил незаконно полученные деньги в саунах Пензы.

Как установили следствие и суд, мужчина пришел в магазин в Мордовии и сказал продавцу, что хочет примерить золотое кольцо. Когда сотрудница достала планшет с украшениями, злоумышленник вырвал его из рук и убежал.

Общая сумма похищенных ювелирных изделий составила 1 610 168,68 рублей. Мужчина поехал с ними в города Республики Мордовия и Пензу, чтобы продать.

Вырученные деньги злоумышленник потратил на сотовый телефон, одежду, продукты питания и отдых в саунах. В одной из них полиция и задержала его.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд учел, что он участник СВО, имеет медаль «За отвагу», статус ветерана боевых действий, а также страдает хроническими заболеваниями и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Мужчине назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Пензенского гарнизонного военного суда.

В пользу пострадавшего хозяина ювелирного салона с подсудимого взыскали ущерб в размере 847 682 рублей (в счет возмещения потраченных с продажи части золотых колец денег). Кроме того, мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда – 20 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сейчас дело направлено в суд апелляционной инстанции.