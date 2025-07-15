17 и 18 июля в Пензе будет работать музей «Поезд Победы»

15.07.2025 | 10:53

В Пензу снова приедет музей «Поезд Победы» (12+). Иммерсивная передвижная выставка (создающая эффект погружения в среду. - Прим. ред.) будет работать на вокзале станции Пенза-I 17 июля с 10:00 до 16:00 и 18 июля с 12:10 до 16:20.

Ознакомиться с экспозицией можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

«Регистрация открывается за сутки до прибытия состава. Билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

Для желающих посетить выставку, но не имеющих возможности зарегистрироваться самостоятельно, будет работать кол-центр по номеру 8 (8412) 56-42-68. Звонок оплачивается в рамках тарифа оператора связи», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Поезд Победы» - это интерактивная выставка, размещенная в движущемся поезде. Она состоит из тематических вагонов. Посетитель следует по историческому маршруту «Предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа».

В 2024 году музей приезжал в Пензу в мае. Фотоленту можно посмотреть здесь.