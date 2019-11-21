В Пензе планируют реконструировать одно из зданий государственного архива области, расположенное на улице Володарского, 12а.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на разработку проектно-сметной документации с оплатой экспертизы из областного бюджета были выделены 3 844 700 рублей.
Здание ввели в эксплуатацию в 1964 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.
Также реконструкция ожидает пензенский Театр юного зрителя. Сейчас он располагается в здании № 10а на улице Тарханова, которое требует капитального ремонта. Проектно-сметную документацию специалисты должны разработать к январю 2020 года.
Рабочие отремонтируют кровлю, фойе, внутренние помещения, зрительный зал и сцену, сделают перепланировку и заменят инженерные коммуникации.