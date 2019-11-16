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Общество | Пензенский театр юного зрителя ожидает реконструкция

16.11.2019|14:19
Печать

В Пензе планируют реконструировать ТЮЗ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в субботу, 16 ноября.

В настоящий момент театр располагается в здании № 10а на улице Тарханова, которое требует капитального ремонта. Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Она должна быть готова в январе 2020 года.

Рабочие отремонтируют кровлю, фойе, внутренние помещения, зрительный зал и сцену, сделают перепланировку и заменят инженерные коммуникации.

«Кроме того, в здании будет создана доступная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья», - добавили в пресс-службе мэрии.

Также специалисты приведут в надлежащее состояние фасад ТЮЗа.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|16.11.2019 15:34|

ну теперь напилят

Имя: Гость
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