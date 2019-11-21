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Общество | В Пензе застройщики пообещали сдать новые корпуса детсадов вовремя

21.11.2019|13:42
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В четверг, 21 ноября, губернатор Иван Белозерцев побывал на двух площадках, где возводятся новые корпуса детских садов. Строительство ведется в соответствии с национальным проектом «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

Первым объектом стал пристрой к детскому саду «Солнышко» на улице Антонова. На него было выделено 26,5 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Готовность здания составляет 60%, сейчас на нем ведутся внутренние работы. Строители - всего 32 человека - трудятся в три смены, чтобы сдать объект к 15 декабря.

Иван Белозерцев осмотрел помещения пристроя, поздоровался с женщинами-штукатурами. Одна из них из брандспойта поливала стену раствором, другие тут же разглаживали его рейками.

«Не холодно вам работать?» - спросил мастериц губернатор. «Жарко!» - со смехом отозвались они. Тем не менее Белозерцев распорядился поставить тепловые пушки.

Особое внимание губернатор уделил благоустройству территории пристроя, попросив не затягивать работы. «Потом землю схватит, невозможно будет этим заниматься», - уточнил он.

Следующим объектом посещения стал детсадовский корпус на улице Измайлова. Его стоимость равняется 39,3 млн рублей. Здесь степень готовности чуть ниже: строители уже возвели два этажа и дошли до крыши. На следующей неделе планируется перекрыть кровлю, поставить окна и начать штукатурить.

По мнению Ивана Белозерцева, следует увеличить количество рабочих, чтобы как можно быстрее закрыть контур здания и успеть уделить внимание обустройству двора.

На обеих площадках представители застройщика заверили губернатора, что сдадут объекты вовремя.

В текущем году в Пензе возводится шесть объектов, предназначенных для самых маленьких горожан. Два уже готовы - это детские сады на 105 и 175 мест. Осталось сдать четыре новых корпуса по 40 мест каждый для детей в возрасте до трех лет. Таким образом, 160 малышей будут обеспечены местами в яслях.

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Гость|21.11.2019 14:00|

да да конечно сдадут,всё как всегда.потом отмаз налепят,смету увеличат и срок на пару лет,потом лузга скажет,виновные понесут наказание штраф,на там тыс 10.

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