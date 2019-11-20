20.11.2019 | 17:43

В лесах Камешкирского района обнаружили участок с незаконно вырубленными деревьями. Нанесенный ущерб оценили в 185 604 рубля.

Под топор браконьера попали девять сосен и дуб. Объем незаконной рубки составил 22,58 кубических метра.

Черного лесоруба удалось выявить. Им оказался житель села Старый Чирчим, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Материалы по факту незаконного использования природных ресурсов были направлены в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о браконьерской вырубке в Белинском районе, ущерб от которой превысил 21 миллион рублей. Добычей нарушителей стали деревья разных пород, выросшие на землях, которые имеют статус особо защитных.