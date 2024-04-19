Пензенец, убивший вальдшнепа, лишился охотничьего ружья

В Городищенском районе сотрудники охотнадзора задержали браконьера, при котором была тушка вальдшнепа.
«Разрешение на охоту у жителя Пензы было, но срок охоты на вальдшнепа в этой местности еще не настал. Таким образом, гражданин нарушил законодательство. Лесному хозяйству нанесен ущерб в размере 1 800 рублей», - рассказали в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.
На мужчину составлен административный протокол. Ему могут запретить охотиться на срок от 1 до 2 лет.
Кроме того, у нарушителя изъяли и сдали в полицию ружье.
Ранее житель Шемышейского района пошел под суд за убийство лосихи. Его приговорили к штрафу (40 тысяч рублей), ружье и снегоход конфисковали. Кроме того, гражданин добровольно возместил ущерб в размере 400 тысяч рублей.
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