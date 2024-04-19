Пензенец, убивший вальдшнепа, лишился охотничьего ружья

19.04.2024 | 09:11

В Городищенском районе сотрудники охотнадзора задержали браконьера, при котором была тушка вальдшнепа.

«Разрешение на охоту у жителя Пензы было, но срок охоты на вальдшнепа в этой местности еще не настал. Таким образом, гражданин нарушил законодательство. Лесному хозяйству нанесен ущерб в размере 1 800 рублей», - рассказали в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

На мужчину составлен административный протокол. Ему могут запретить охотиться на срок от 1 до 2 лет.

Кроме того, у нарушителя изъяли и сдали в полицию ружье.

Ранее житель Шемышейского района пошел под суд за убийство лосихи. Его приговорили к штрафу (40 тысяч рублей), ружье и снегоход конфисковали. Кроме того, гражданин добровольно возместил ущерб в размере 400 тысяч рублей.