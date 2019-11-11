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Общество | В Белинском районе браконьеры срубили лес более чем на 20 млн рублей

11.11.2019|14:45
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В Белинском районе ущерб, причиненный «черными лесорубами», превысил 20 миллионов рублей.

Под топор браконьеров попали деревья разных пород: клен, ясень, липа. Львиную долю «добычи» составили дубы. Общий объем незаконной рубки - 107 кубических метров, стоимость потерь – 21 млн 171 тыс. 980 рублей.

«Деревья росли на землях, имеющих статус особо защитных. Материалы по фактам незаконной рубки направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

В начале ноября во время рейдов по Ахунско-Ленинскому лесничеству были обнаружены две браконьерские вырубки. Нанесенный лесному хозяйству урон оценили в 1 млн 793 тыс. 192 рубля.

Борьба с «черными лесорубами» обсуждалась в конце сентября на уровне регионального правительства. На тот момент в Пензенской области с начала года было выявлено 57 незаконных рубок леса общим объемом более 3 000 кубометров. И если в 2012 году сумма ущерба от незаконных порубок в области составила около 20 млн рублей, то в 2018-м - почти 130 млн.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.11.2019 15:05|

20 мультов? Всего то? Тю... В столице вымышленного края, один деятель, одних остановочных павильонов, срубил на большую сумму.

Гость|11.11.2019 15:09|

А на сколько миллионов вырубили деревьев попы в сквере имени Лермонтова?

Гость|11.11.2019 15:11|

А что, в засаде тяжело было посидеть пару деньков? С куого же теперь взыскивать? Теперь без взыскания ущерба только самовывоз и на ответственное хранение на мебельную фабрику. За проценты, естественно.

Гость|11.11.2019 15:12|

Гость писал(a):

А на сколько миллионов вырубили деревьев попы в сквере имени Лермонтова?
Всё от бога.

Гость|11.11.2019 15:12|

Гость писал(a):

А на сколько миллионов вырубили деревьев попы в сквере имени Лермонтова?
Не путайте: там срубили сухостой, за вырубку и вывоз которого еще денюжки положены

Гость|11.11.2019 15:19|

Гость писал(a):

Не путайте: там срубили сухостой
не ври, не гневи восточно-иудейское божетсво!

Они пилили живые, потому что "это наш сквер" и именно так они на камеру и говорили.

Имя: Гость
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