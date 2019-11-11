11.11.2019 | 14:45

В Белинском районе ущерб, причиненный «черными лесорубами», превысил 20 миллионов рублей.

Под топор браконьеров попали деревья разных пород: клен, ясень, липа. Львиную долю «добычи» составили дубы. Общий объем незаконной рубки - 107 кубических метров, стоимость потерь – 21 млн 171 тыс. 980 рублей.

«Деревья росли на землях, имеющих статус особо защитных. Материалы по фактам незаконной рубки направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

В начале ноября во время рейдов по Ахунско-Ленинскому лесничеству были обнаружены две браконьерские вырубки. Нанесенный лесному хозяйству урон оценили в 1 млн 793 тыс. 192 рубля.

Борьба с «черными лесорубами» обсуждалась в конце сентября на уровне регионального правительства. На тот момент в Пензенской области с начала года было выявлено 57 незаконных рубок леса общим объемом более 3 000 кубометров. И если в 2012 году сумма ущерба от незаконных порубок в области составила около 20 млн рублей, то в 2018-м - почти 130 млн.