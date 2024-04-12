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Криминал

В Шемышейском районе браконьера лишили денег, ружья и снегохода

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Жителя Шемышейского района привлекли к уголовной ответственности за убийство самки лося.

Преступление было совершено 18 января. Нескольких мужчин задержали, когда они транспортировали выпотрошенную тушу лосихи. Среди нарушителей закона оказались как местные, так и жители других районов области.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 400 тысяч рублей. У браконьеров изъяли 4 охотничьих ружья.

Один из них предстал перед судом. Его приговорили к штрафу (40 тысяч рублей) и конфисковали ружье и снегоход.

«Кроме того, гражданин добровольно уплатил ущерб в размере 400 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе областном минлесхозе.

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Источник — фото pixabay.com
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