В Шемышейском районе браконьера лишили денег, ружья и снегохода

12.04.2024 | 11:31

Жителя Шемышейского района привлекли к уголовной ответственности за убийство самки лося.

Преступление было совершено 18 января. Нескольких мужчин задержали, когда они транспортировали выпотрошенную тушу лосихи. Среди нарушителей закона оказались как местные, так и жители других районов области.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 400 тысяч рублей. У браконьеров изъяли 4 охотничьих ружья.

Один из них предстал перед судом. Его приговорили к штрафу (40 тысяч рублей) и конфисковали ружье и снегоход.

«Кроме того, гражданин добровольно уплатил ущерб в размере 400 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе областном минлесхозе.