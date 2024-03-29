В Пензе скорректируют границы городских лесов

29.03.2024 | 12:54

В Пензе начата большая работа по лесоустройству. Об этом на сессии городской думы в пятницу, 29 марта, рассказала заместитель главы города по экономике и развитию предпринимательства Юлия Ляпина.

«Выделены средства и заключен муниципальный контракт для определения границ городских лесов, так как их объемы, переданные нам в 2004-2005 году, не соответствуют действительности», - пояснила она.

По словам Юлии Ляпиной, зеленые зоны были переданы вместе с объектами капитального строительства и инженерной инфраструктурой. Теперь нужно исключить посторонние элементы и привести сведения в соответствие с реальностью.

«Будем корректировать сведения о городских лесах. Вопрос будет сложный, но мы готовы даже к судебным решениям», - резюмировала замглавы администрации.