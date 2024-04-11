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Из жизни

В Пензенской области грибники открывают сезон тихой охоты

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В группе грибников Пензенской области появились фотографии первых в этом году грибов - сморчков, строчков и саркосциф.

В Пензенской области грибники открывают сезон тихой охоты

Один из подписчиков рассказал, что собрал сморчки в Нижнеломовском районе. Строчки грибники нашли в городищенских лесах, возле Кичкилейки (Пензенский район), а также при подъезде к Светлой Поляне.

В Пензенской области грибники открывают сезон тихой охоты

Ярко-красные чашеобразные саркосцифы попались на глаза грибникам возле села Тюнярь Никольского района.

«Хотели найти сморчки, а нашли вот эти красотульки», - написала автор фото.

Любители тихой охоты обмениваются поздравлениями с первыми грибами и желают друг другу полных корзин.

Фото № 1 - Алексей Мотов, № 2 - Елена Постнова-Кулясова, № 3 - Полина Крупкина, «Грибники Пензенской области».

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