В Пензенской области грибники открывают сезон тихой охоты

11.04.2024 | 13:29

В группе грибников Пензенской области появились фотографии первых в этом году грибов - сморчков, строчков и саркосциф.

Один из подписчиков рассказал, что собрал сморчки в Нижнеломовском районе. Строчки грибники нашли в городищенских лесах, возле Кичкилейки (Пензенский район), а также при подъезде к Светлой Поляне.

Ярко-красные чашеобразные саркосцифы попались на глаза грибникам возле села Тюнярь Никольского района.

«Хотели найти сморчки, а нашли вот эти красотульки», - написала автор фото.

Любители тихой охоты обмениваются поздравлениями с первыми грибами и желают друг другу полных корзин.

Фото № 1 - Алексей Мотов, № 2 - Елена Постнова-Кулясова, № 3 - Полина Крупкина, «Грибники Пензенской области».