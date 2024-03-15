Житель Кузнецкого района хотел подправить баню и лишился трактора

15.03.2024 | 14:09

46-летний житель села Большой Труев Кузнецкого района предстал перед судом за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере.

23 октября 2023 года сельчанин приехал в лес неподалеку от родного села на своем тракторе, спилил две сосны бензопилой и с помощью самоходной техники перевез их к своему дому.

«Незаконную рубку обнаружил лесничий во время патрулирования и сообщил о произошедшем в органы внутренних дел. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в 94 772 рубля», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Через два дня к «черному лесорубу» пришли сотрудники полиции. Мужчина признался, что древесина ему понадобилась для замены нижних венцов сруба бани. Сосновые стволы лежали у дома сельчанина, и полицейские изъяли их.

Сельчанин признал вину и возместил 20 000 рублей. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Кроме того, в доход государства у него конфисковали бензопилу и трактор МТЗ-30 1989 года выпуска. Также частично удовлетворен гражданский иск представителя Кузнецкого лесничества о компенсации материального ущерба в размере 74 772 рубля.

«Не согласившись с решением о конфискации имущества, осужденный подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.