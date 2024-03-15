Житель Кузнецкого района хотел подправить баню и лишился трактора

46-летний житель села Большой Труев Кузнецкого района предстал перед судом за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере.
23 октября 2023 года сельчанин приехал в лес неподалеку от родного села на своем тракторе, спилил две сосны бензопилой и с помощью самоходной техники перевез их к своему дому.
«Незаконную рубку обнаружил лесничий во время патрулирования и сообщил о произошедшем в органы внутренних дел. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в 94 772 рубля», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Через два дня к «черному лесорубу» пришли сотрудники полиции. Мужчина признался, что древесина ему понадобилась для замены нижних венцов сруба бани. Сосновые стволы лежали у дома сельчанина, и полицейские изъяли их.
Сельчанин признал вину и возместил 20 000 рублей. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Кроме того, в доход государства у него конфисковали бензопилу и трактор МТЗ-30 1989 года выпуска. Также частично удовлетворен гражданский иск представителя Кузнецкого лесничества о компенсации материального ущерба в размере 74 772 рубля.
«Не согласившись с решением о конфискации имущества, осужденный подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀