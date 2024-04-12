Сетевое издание|18+|Пятница|12 апр 2024|14:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Эксперт по тихой охоте рассказал, где искать и как готовить первые грибы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Многие жители Пензенской области уже готовы отправиться в лес на поиски первых грибов. Об их появлении уже сообщили любители тихой охоты.

О том, где искать ранние грибы, как не ошибиться в выборе и не отравиться, рассказал агентству RuNews24 ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», блогер Дмитрий Тихомиров.

«Сморчки предпочитают осинники, а гигантские строчки любят смешанные леса, березняки. Еще они любят расти по канавкам на бывших торфоразработках», - указал на места произрастания грибов знаток тихой охоты.

Он напомнил, что сморчки имеют пирамидальную форму, а гигантские строчки - мозговидную. Нередко одно семейство гигантских строчков позволяет наполнить целую корзину.

Сморчки съедобны без предварительной обработки. «Как готовить сморчки? Тут все просто: промыть, разрезать пополам и бросить на сковородку, потушить со сливками! Думаю, это вообще самое вкусное грибное блюдо. Недаром во всем мире сморчки стоят по ценности на втором месте после трюфеля», - утверждает Тихомиров.

А вот гигантские строчки следует отварить, так как в них содержится токсин гиромитрин. Кроме того, очень важно хорошо промыть плодовые тела строчков, так как из-за особенностей строения шляпки в ней скапливаются песок, земля и лесной мусор.

Дмитрий Тихомиров не советует собирать строчки обыкновенные, которые растут среди сосен. Эти грибы содержат довольно высокую концентрацию гиромитрина, и есть риск получить отравление.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте