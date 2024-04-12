Эксперт по тихой охоте рассказал, где искать и как готовить первые грибы

12.04.2024 | 08:37

Многие жители Пензенской области уже готовы отправиться в лес на поиски первых грибов. Об их появлении уже сообщили любители тихой охоты.

О том, где искать ранние грибы, как не ошибиться в выборе и не отравиться, рассказал агентству RuNews24 ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», блогер Дмитрий Тихомиров.

«Сморчки предпочитают осинники, а гигантские строчки любят смешанные леса, березняки. Еще они любят расти по канавкам на бывших торфоразработках», - указал на места произрастания грибов знаток тихой охоты.

Он напомнил, что сморчки имеют пирамидальную форму, а гигантские строчки - мозговидную. Нередко одно семейство гигантских строчков позволяет наполнить целую корзину.

Сморчки съедобны без предварительной обработки. «Как готовить сморчки? Тут все просто: промыть, разрезать пополам и бросить на сковородку, потушить со сливками! Думаю, это вообще самое вкусное грибное блюдо. Недаром во всем мире сморчки стоят по ценности на втором месте после трюфеля», - утверждает Тихомиров.

А вот гигантские строчки следует отварить, так как в них содержится токсин гиромитрин. Кроме того, очень важно хорошо промыть плодовые тела строчков, так как из-за особенностей строения шляпки в ней скапливаются песок, земля и лесной мусор.

Дмитрий Тихомиров не советует собирать строчки обыкновенные, которые растут среди сосен. Эти грибы содержат довольно высокую концентрацию гиромитрина, и есть риск получить отравление.