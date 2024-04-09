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Происшествия

В Бессоновском районе браконьер убил самку бобра

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В ночь на вторник, 9 апреля, сотрудники охотнадзора провели рейд в угодьях Бессоновского района.

Они выявили факт браконьерства: мужчина убил самку бобра, хотя сезон охоты на это животное закрыт. При этом у него не было разрешения на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия.

Ущерб составил 30 тысяч рублей. Ружье изъято и передано в органы полиции.

«На нарушителя составлен протокол. Гражданину грозит лишение права осуществлять охоту на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Это не первый случай, когда бобры становятся жертвами браконьеров. В апреле 2021 года в Городищенском районе злоумышленники добыли самца при помощи петель. Их личности быстро установили - это оказались жители Заречного.

В начале мая 2020 года бобра убили в Колышлейском районе, в сентябре 2017-го аналогичный инцидент случился в Каменском районе. А в феврале того же года грызуна застрелил 16-летний подросток из села Аничкино Бековского района.

Были случаи, когда жители района охотились на бобров особо жестоким способом - расставляя капканы. Такие случаи зафиксированы в Лопатинском, Нижнеломовском, Земетчинском и Белинском районах.

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Источник — фото областного минлесхоза
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