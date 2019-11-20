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Общество | Мэрия заявила об устранении порыва на улице Аустрина

20.11.2019|09:42
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Представители администрации Пензы сообщили об устранении порыва теплосетей на улице Аустрина.

«Аварийная бригада АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» ликвидировала повреждения магистрального теплопровода на улице Аустрина. В ближайшее время возобновится подача теплоносителя к жилым домам и образовательным учреждениям», - сообщили в пресс-службе мэрии утром в среду, 20 ноября.

Порыв трубы горячего теплоснабжения на указанном участке стал причиной трагедии. В 9:35 19 ноября в яму с кипятком упал автомобиль «Лада-Ларгус». 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

При этом представители ресурсоснабжающей организации заявили, что на данном участке теплотрассы не проводилось никаких ремонтных работ. В 8:30 там побывали с ежедневной плановой проверкой специалисты и не нашли никаких отклонений от нормы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|20.11.2019 09:59|

Всё! Чо было? Ничо не было!

Гость|20.11.2019 10:00|

И кому от этого стало легче?

Гость|20.11.2019 10:01|

Кто козёл-отпущения будет?

Гость|20.11.2019 10:02|

Ну красаучеги

Гость|20.11.2019 10:02|

вот до чего ДОВОДИТ БЕЗВЛАСТИЕ

Гость|20.11.2019 10:02|

Чёпик забили?

Гость|20.11.2019 10:02|

Вот и славненько. Где в следующий раз рванет или будет ЧП можа кого ЛЭП навестит

Гость|20.11.2019 10:09|

проспект Строителей 17, возле "могилевского дворика" - бьёт фонтан воды из под асфальта и валит пар. Вокруг прорыва натекло воды уже порядком. Где реагирование?

Гость|20.11.2019 10:09|

Губернатор в курсе хоть? Напишите ему в инсту.

Гость|20.11.2019 10:14|

Гость писал(a):

Гость|20.11.2019 10:02|

вот до чего ДОВОДИТ БЕЗВЛАСТИЕ

Она есть. И сами знаете от Кого...

Гость|20.11.2019 10:17|

Кто предстанет перед судом? Или опять никто не виноват?!

Гость|20.11.2019 10:18|

Полный бардак и хаос в губернии!!!

Гость|20.11.2019 10:19|

Гость писал(a):

Чёпик забили?
Нет, в этот раз пришлось показательно наварить заплатку диаметром 40 см !!!

Гость|20.11.2019 10:19|

Наше дело - телячье...

Гость|20.11.2019 10:20|

Гость писал(a):

Или опять никто не виноват?!
Сварщик который не качественно накидал шовчик в 79 году ! Уже разыскивают,но поговаривают, что то уже скончался, накажут посмертно !

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Имя: Гость
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