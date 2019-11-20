20.11.2019 | 09:42

Представители администрации Пензы сообщили об устранении порыва теплосетей на улице Аустрина.

«Аварийная бригада АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» ликвидировала повреждения магистрального теплопровода на улице Аустрина. В ближайшее время возобновится подача теплоносителя к жилым домам и образовательным учреждениям», - сообщили в пресс-службе мэрии утром в среду, 20 ноября.

Порыв трубы горячего теплоснабжения на указанном участке стал причиной трагедии. В 9:35 19 ноября в яму с кипятком упал автомобиль «Лада-Ларгус». 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

При этом представители ресурсоснабжающей организации заявили, что на данном участке теплотрассы не проводилось никаких ремонтных работ. В 8:30 там побывали с ежедневной плановой проверкой специалисты и не нашли никаких отклонений от нормы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.