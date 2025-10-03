Пензенец сымитировал утилизацию Toyota Land Cruiser из-за бывшей жены

03.10.2025 | 19:45

В Пензе мужчина попытался скрыть от бывшей жены Toyota Land Cruiser, чтобы не отдавать ей деньги.

Расторгая брак, супруги решили поделить имущество стоимостью десятки миллионов рублей в суде. Пензенец оказался должен бывшей жене компенсацию в размере 15 миллионов.

«Добровольного желания расстаться с деньгами у него не наблюдалось», - сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Пристав Первомайского районного отделения инициировал проведение доследственной проверки в отношении должника. Выяснилось, что у мужчины есть автомобиль Toyota Land Cruiser, который по документам был передан на утилизацию. Бумаги оказались поддельными.

«Должник, осознав безвыходность ситуации и грозящую ему уголовную ответственность, предоставил автомобиль сотрудникам службы. Судебный пристав незамедлительно наложил арест на транспортное средство», - рассказали в управлении.

Машина отправлена на аукцион. Вырученные деньги пойдут на погашение долга пензенца перед бывшей супругой.