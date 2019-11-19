19.11.2019 | 15:01

В социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, запечатлевший момент ЧП с трагическим исходом на улице Аустрина в Пензе.

Утром там напротив дома № 37 произошел обвал грунта. В яму с кипятком упал автомобиль «Лада-Ларгус». 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте.

На кадрах можно видеть парковку у магазина, где произошла коммунальная авария. Из образовавшегося провала вырываются клубы пара. Участок ничем не огорожен. Через секунду на стоянку заворачивает «Лада-Ларгус». Маневр водителя завершается трагически, колесо проваливается в яму, а затем туда падает и машина.

«До чего же страшно на это смотреть и еще страшнее это почувствовать. Ужас, ребята, просто нет слов», - прокомментировала ролик пользовательница.

На место страшного ЧП прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. Также там проводят проверку работник прокуратуры и прокурор района. По ее итогам будут приняты соответствующие меры реагирования.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин, его первый заместитель Владимир Архангельский, следователи и криминалисты.