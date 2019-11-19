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Происшествия | Падение «Лады-Ларгус» в яму с кипятком на ул. Аустрина попало на видео

19.11.2019|15:01
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В социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, запечатлевший момент ЧП с трагическим исходом на улице Аустрина в Пензе.

Утром там напротив дома № 37 произошел обвал грунта. В яму с кипятком упал автомобиль «Лада-Ларгус». 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте.

На кадрах можно видеть парковку у магазина, где произошла коммунальная авария. Из образовавшегося провала вырываются клубы пара. Участок ничем не огорожен. Через секунду на стоянку заворачивает «Лада-Ларгус». Маневр водителя завершается трагически, колесо проваливается в яму, а затем туда падает и машина.

«До чего же страшно на это смотреть и еще страшнее это почувствовать. Ужас, ребята, просто нет слов», - прокомментировала ролик пользовательница.

На место страшного ЧП прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. Также там проводят проверку работник прокуратуры и прокурор района. По ее итогам будут приняты соответствующие меры реагирования.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин, его первый заместитель Владимир Архангельский, следователи и криминалисты.

Источник — фото penza.sledcom.ru, видео Антона Кутузова, vk.com/penza
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Гость|19.11.2019 15:22|

Сажать и на долго.

Гость|19.11.2019 15:27|

А кто теперь ответит за гибель ?

Гость|19.11.2019 15:28|

Гость писал(a):

А кто теперь ответит за гибель ?
А когда кто-то отвечал за это?

Гость|19.11.2019 15:28|

Виноват будет обычный слесарь.. Ну никак ни чиновники и хозяин магазина.. Он уже банкрот.. Задним числом уже там не работает.. А Ильин спиногрыз уже в другом месте 8

Гость|19.11.2019 15:30|

Это Пенза- Карл.. Тут всё через одно место

Гость|19.11.2019 15:32|

Да что же Вы делаете с народом, одни бордюры в голове, а если бы там маленькие дети шли, проснитесь пока не поздно!!!

Гость|19.11.2019 15:32|

Ну вот, опять попали в федеральные новости. Что, Иван Александрович, опять Америка с западом виновата?

Гость|19.11.2019 15:34|

По сути, сами заехали через пар в яму правыми колёсами. Если ещё найдут алкоголь... Соболезную. Но виновные вряд ли будут. Интересно, сколько времени прошло с момента появления ямы до трагедии?

Гость|19.11.2019 15:39|

На Лайфе видео доступно

Гость|19.11.2019 15:40|

19.11.2019 15:32|

Ну вот, опять попали в федеральные новости. Что, Иван Александрович, опять Америка с западом виновата?

Не опять, а снова! Провокация перед принятием областного бюджета.

Гость|19.11.2019 15:40|

Не этот ли прорыв Вы нам постоянно обещаете, а нас кто то спросил, хотим ли мы такого??? Такой прорыв и врагу не пожелаешь??? И какая разница ехал он или не ехал, там видно как бурлила вода и при такой аварии там не то чтобы ограждение должно было стоять, а сотрудники МЧС у этой адской ямы, а если бы маленькие дети бежали, тоже бы сказали что несчастный случай, у нас все как всегда, все стоят и смотрят, когда и кто же туда упадет???

Гость|19.11.2019 15:41|

Какой ужас!Посадить виновных или также опустить в кипяток!

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