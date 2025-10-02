В Пензенском районе водитель УАЗа погиб в ДТП

В среду, 1 октября, в Пензенском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, в 10:15 на 262-м километре трассы Тамбов - Пенза (между селами Константиновка и Загоскино) столкнулись два автомобиля: Isuzu с полуприцепом и УАЗ.
За рулем первого находился 51-летний мужчина, второго - 49-летний.
В результате происшествия водитель УАЗа от полученных травм скончался на месте.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной ГАИ.