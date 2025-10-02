В Пензенском районе водитель УАЗа погиб в ДТП

02.10.2025 | 09:59

В среду, 1 октября, в Пензенском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 10:15 на 262-м километре трассы Тамбов - Пенза (между селами Константиновка и Загоскино) столкнулись два автомобиля: Isuzu с полуприцепом и УАЗ.

За рулем первого находился 51-летний мужчина, второго - 49-летний.

В результате происшествия водитель УАЗа от полученных травм скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной ГАИ.