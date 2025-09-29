На берегу Суры в районе Ухтинки скончался рыбак

29.09.2025 | 11:51

В воскресенье, 28 сентября, на берегу реки Суры в районе села Ухтинка Бессоновского района скончался житель Пензы.

Во время рыбалки мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия и сообщил об этом дочери. Та позвонила по номеру 112, откуда сигнал поступил в областной пожарно-спасательный центр.

Сотрудники ППСЦ прибыли на место, но рыбак был уже мертв.

В присутствии родственников спасатели передали тело умершего полицейским, пояснили в центре.

В УМВД России по Пензенской области уточнили, что мужчине было 66 лет.