На сайте администрации Пензы опубликованы результаты рейтингового голосования за включение общественных территорий в программу «Формирование современной городской среды».
Свою позицию обозначили 45 897 пензенцев. В перечень общественных территорий, по которым проводилось голосование, было включено 43 объекта.
Фонтанной площади отдали предпочтение 30 825 человек - порядка 68%. Второе место занял сквер за Дворцом единоборств «Воейков» - 2 505 голосов (5,52%). Третье место - зона отдыха у водоема «Арбековские пруды», набравшая 1 107 голосов (2,44%).
С каждым годом мнение об обустройстве любимых мест высказывают все больше пензенцев. В 2018 году их было свыше 30 тысяч, в марте 2019 года - более 44 тысяч человек.
2020 г. Губернатор Белозерцев продлевает трудовое соглашение на 5 лет и приносит присягу в Законодательном собрании области. Через 3 месяца на выборах избиратели большинством голосов выбирают его же. 2024 г. Президент Путин…
Только что такой сценарий отработали на фейковом голосовании по выбору объектов благоустройства. Власть сама приняла решения по Фонтанной площади, был заключен контракт с подрядчиком, дополнительно проведен тендер сопутствующие работы, а через несколько месяцев проведено голосование. В ходе голосования новые глава города и администрации, прочие чиновники «ненавязчиво» подсказывали через подконтрольные СМИ, за что, как и они сами, дружно, как по команде, проголосуют их подчиненные бюджетники.
Наши чиновники, проведя голосование задним числом, в особо циничной форме продемонстрировали, что всякие «всенародные» выборы проводятся ими только для галочки.
А еще кто поверит, что за никому в Пензе неизвестный сквер непонятно где при объективном голосовании могло проголосовать больше народу, чем в самом большом районе Пензы?