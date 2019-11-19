19.11.2019 | 16:54

На сайте администрации Пензы опубликованы результаты рейтингового голосования за включение общественных территорий в программу «Формирование современной городской среды».

Свою позицию обозначили 45 897 пензенцев. В перечень общественных территорий, по которым проводилось голосование, было включено 43 объекта.

Фонтанной площади отдали предпочтение 30 825 человек - порядка 68%. Второе место занял сквер за Дворцом единоборств «Воейков» - 2 505 голосов (5,52%). Третье место - зона отдыха у водоема «Арбековские пруды», набравшая 1 107 голосов (2,44%).

С каждым годом мнение об обустройстве любимых мест высказывают все больше пензенцев. В 2018 году их было свыше 30 тысяч, в марте 2019 года - более 44 тысяч человек.