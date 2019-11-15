В пятницу, 15 ноября, в 8:00 в Пензе стартовало голосование за общественные места, которые будут благоустроены в 2020 году по программе «Формирование современной городской среды».
В список вошло более 40 любимых горожанами мест. Это:
- Фонтанная площадь;
- сквер за дворцом единоборств «Воейков»;
- сквер имени А. С. Пушкина;
- сквер на улице Славы;
- сквер «Копилка пословиц» (улица Пушкина);
- Набережная Реки Мойки, 41а (детский сад № 96);
- правый берег реки Суры;
- сквер им. Ф. Э. Дзержинского;
- сквер между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова;
- сквер им. В. Г. Белинского;
- сквер Дружбы (улица Дружбы);
- сквер «Спорт» (улица Клары Цеткин, 21);
- сквер «Велодром» (улица Ухтомского, 83а);
- сквер ДК «Маяк»;
- смотровая площадка «Ласточка»;
- сквер «Ласточкино гнездо»;
- зона отдыха у Арбековских прудов;
- зона отдыха у водоема на улице Павлушкина;
- зона отдыха на Засеке;
- зона отдыха у водоема в Ахунах;
- зона отдыха на реке Вяде;
- зона отдыха у водоема в Заре;
- зоны отдыха на Старой Суре (ГПЗ-24);
- зона отдыха у водоема «Красный куст»;
- сквер им. В. В. Тарасова;
- сквер «Химмаш» (улица Титова);
- сквер «Компрессормаш» (улица Аустрина);
- сквер «40 лет Победы»;
- ЦПКиО им В. Г. Белинского (улица Карла Маркса);
- Детский парк (пр-т Победы);
- автодром «Вираж»;
- лыжная трасса «Снежинка»;
- ПКиО «Комсомольский»;
- сквер на улице Каракозова;
- мотодром «Сура»;
- сквер на углу улиц Центральной и Перспективной;
- улица Пушкина;
- Привокзальная площадь;
- сквер на улице Октябрьской;
- улица Московская;
- улица Бакунина.
Отдать свой голос не более чем за одну общественную территорию может любой пензенец в возрасте от 14 лет. Для этого нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень, заполнить его и передать его счетной комиссии.
Голосование, как и в прошлый раз, будет проходить в учебных заведениях Пензы - школах, лицеях, гимназиях, во Дворце детского и юношеского творчества, в центре технологического обучения, а также в администрациях всех четырех районов города. Оно завершится в 19:00.
penzainform.ru писал(a):На этом и порешили.расходимся