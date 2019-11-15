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Общество | Пензенцы выбирают любимые места для благоустройства в следующем году

15.11.2019|10:10
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В пятницу, 15 ноября, в 8:00 в Пензе стартовало голосование за общественные места, которые будут благоустроены в 2020 году по программе «Формирование современной городской среды».

В список вошло более 40 любимых горожанами мест. Это:

- Фонтанная площадь;

- сквер за дворцом единоборств «Воейков»;

- сквер имени А. С. Пушкина;

- сквер на улице Славы;

- сквер «Копилка пословиц» (улица Пушкина);

- Набережная Реки Мойки, 41а (детский сад № 96);

- правый берег реки Суры;

- сквер им. Ф. Э. Дзержинского;

- сквер между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова;

- сквер им. В. Г. Белинского;

- сквер Дружбы (улица Дружбы);

- сквер «Спорт» (улица Клары Цеткин, 21);

- сквер «Велодром» (улица Ухтомского, 83а);

- сквер ДК «Маяк»;

- смотровая площадка «Ласточка»;

- сквер «Ласточкино гнездо»;

- зона отдыха у Арбековских прудов;

- зона отдыха у водоема на улице Павлушкина;

- зона отдыха на Засеке;

- зона отдыха у водоема в Ахунах;

- зона отдыха на реке Вяде;

- зона отдыха у водоема в Заре;

- зоны отдыха на Старой Суре (ГПЗ-24);

- зона отдыха у водоема «Красный куст»;

- сквер им. В. В. Тарасова;

- сквер «Химмаш» (улица Титова);

- сквер «Компрессормаш» (улица Аустрина);

- сквер «40 лет Победы»;

- ЦПКиО им В. Г. Белинского (улица Карла Маркса);

- Детский парк (пр-т Победы);

- автодром «Вираж»;

- лыжная трасса «Снежинка»;

- ПКиО «Комсомольский»;

- сквер на улице Каракозова;

- мотодром «Сура»;

- сквер на углу улиц Центральной и Перспективной;

- улица Пушкина;

- Привокзальная площадь;

- сквер на улице Октябрьской;

- улица Московская;

- улица Бакунина.

Отдать свой голос не более чем за одну общественную территорию может любой пензенец в возрасте от 14 лет. Для этого нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень, заполнить его и передать его счетной комиссии.

Голосование, как и в прошлый раз, будет проходить в учебных заведениях Пензы - школах, лицеях, гимназиях, во Дворце детского и юношеского творчества, в центре технологического обучения, а также в администрациях всех четырех районов города. Оно завершится в 19:00.

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Гость|15.11.2019 10:22|

penzainform.ru писал(a):

Голосование, как и в прошлый раз, будет проходить в учебных заведениях Пензы
На этом и порешили.расходимся

Гость|15.11.2019 10:27|

Первым в списке - Фонтанная площадь. Деньги выделены, работы идут, тендер объявлен. Если за нее не проголосуют - тендер отменят, работы прекратят и вернут старый фонтан? А если проголосуют, выделят деньги в тех же суммах еще раз, и они уйдут как бы в неизвестном направлении?

Гость|15.11.2019 10:30|

Администрация дала команду всем бюджетникам голосовать за фонтан. Зачем? Деньги из бюджета уже выделены, есть сопсор Сбербанк. Лучше правый берег набережной сделайте. Вот где убожество и криминал

Гость|15.11.2019 10:30|

penzainform.ru писал(a):

Для этого нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень, заполнить его и передать его счетной комиссии
Каменный век, такое незначительное голосование можно было бы сделать через интернет.

Гость|15.11.2019 10:32|

Голосование неуместно, все эти объекты надо восстанавливать!

Гость|15.11.2019 10:37|

Гость писал(a):

Каменный век, такое незначительное голосование можно было бы сделать через интернет.
Тогда мэрия не получила бы нужный ей для своих личных нужд результат голосования.

Гость|15.11.2019 10:41|

penzainform.ru писал(a):

которые будут благоустроены в 2020 году
"Благоустроены" как фонтан?

Гость|15.11.2019 10:43|

Пензенские чиновники часто повторяют, что президент требует учитывать общественное мнение при выборе объектов благоустройства. И фактически подставляют его, откровенно саботируя его указы и дискредитируя саму идею Путина. Уже сколько раз объявлено, что средства на реконструкцию фонтана и Фонтанной площади выделены, работы ведутся. То есть обошлись без обсуждения. А теперь задним числом хотят обосновать собственный выбор якобы результатами народного голосования.

Гость|15.11.2019 10:44|

Гость писал(a):

обошлись без обсуждения. А теперь задним числом хотят обосновать собственный выбор якобы результатами народного голосования.
Риторический вопрос: куда смотрит прокуратура?

Гость|15.11.2019 11:00|

Почему нет зоны у пруда возле 6-ой городской больницы, зона очень хорошая можно превратить в такую ж как и в город спутник, тем боле там строительство ведет Рисан, вот пусть и приведут в порядок территорию, построит очистные сооружения, а то все мойки сливают грязь в пруд. Разведут Толстолобиков и амуров и не будет водорослей и камыша.

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