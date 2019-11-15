15.11.2019 | 10:10

В пятницу, 15 ноября, в 8:00 в Пензе стартовало голосование за общественные места, которые будут благоустроены в 2020 году по программе «Формирование современной городской среды».

В список вошло более 40 любимых горожанами мест. Это:

- Фонтанная площадь;

- сквер за дворцом единоборств «Воейков»;

- сквер имени А. С. Пушкина;

- сквер на улице Славы;

- сквер «Копилка пословиц» (улица Пушкина);

- Набережная Реки Мойки, 41а (детский сад № 96);

- правый берег реки Суры;

- сквер им. Ф. Э. Дзержинского;

- сквер между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова;

- сквер им. В. Г. Белинского;

- сквер Дружбы (улица Дружбы);

- сквер «Спорт» (улица Клары Цеткин, 21);

- сквер «Велодром» (улица Ухтомского, 83а);

- сквер ДК «Маяк»;

- смотровая площадка «Ласточка»;

- сквер «Ласточкино гнездо»;

- зона отдыха у Арбековских прудов;

- зона отдыха у водоема на улице Павлушкина;

- зона отдыха на Засеке;

- зона отдыха у водоема в Ахунах;

- зона отдыха на реке Вяде;

- зона отдыха у водоема в Заре;

- зоны отдыха на Старой Суре (ГПЗ-24);

- зона отдыха у водоема «Красный куст»;

- сквер им. В. В. Тарасова;

- сквер «Химмаш» (улица Титова);

- сквер «Компрессормаш» (улица Аустрина);

- сквер «40 лет Победы»;

- ЦПКиО им В. Г. Белинского (улица Карла Маркса);

- Детский парк (пр-т Победы);

- автодром «Вираж»;

- лыжная трасса «Снежинка»;

- ПКиО «Комсомольский»;

- сквер на улице Каракозова;

- мотодром «Сура»;

- сквер на углу улиц Центральной и Перспективной;

- улица Пушкина;

- Привокзальная площадь;

- сквер на улице Октябрьской;

- улица Московская;

- улица Бакунина.

Отдать свой голос не более чем за одну общественную территорию может любой пензенец в возрасте от 14 лет. Для этого нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень, заполнить его и передать его счетной комиссии.

Голосование, как и в прошлый раз, будет проходить в учебных заведениях Пензы - школах, лицеях, гимназиях, во Дворце детского и юношеского творчества, в центре технологического обучения, а также в администрациях всех четырех районов города. Оно завершится в 19:00.