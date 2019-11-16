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Общество | В Пензе приступили к монтажу новогодней елки на площади Ленина

16.11.2019|16:33
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В Пензе на площади Ленина начали собирать главное новогоднее украшение города. Об этом редакции ИА «ПензаИнформ» рассказала жительница областного центра Лилия.

«Только начали, теперь ждем. Очень хочется праздника побыстрей!» - прокомментировала она присланные снимки.

Ранее сообщалось, что новогодняя красавица должна засиять огнями к 1 декабря. Также на главной городской площади включат иллюминацию, установят светящиеся инсталляции «2020», оборудуют сцену для концертов и Дом Деда Мороза.

Уже утвержден график проведения новогодних елок. Они будут организованы в 14 точках областного центра в период с 15 декабря по 15 января.

Областной центр постепенно преображается к праздникам. Так, яркая иллюминация уже появилась на Арбековском путепроводе, улице Свердлова, Терновском мосту.

В 2018 году главную елку Пензы начали собирать 15 ноября. Монтаж выполняли от 10 до 15 человек ежедневно и завершили к 1 декабря.

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Гость|16.11.2019 17:08|

Опять будет срамный, дешовый китайский стыд ?

Гость|16.11.2019 17:14|

Ёлку нужно сдвинуть на место памятника, чтобы Ленин был внутри. А площадь переименовать в новогоднюю

Гость|16.11.2019 17:32|

А ёлочка Вам нравиться?

Имя: Гость
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