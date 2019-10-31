31.10.2019 | 08:14

В администрации Пензы началась подготовка к празднованию Нового года. Совещание, посвященное организации торжеств, прошло в среду, 30 октября.

Главной площадкой для проведения праздничных мероприятий, как и в прошлые годы, станет площадь Ленина. Новогоднюю елку на ней должны установить к 1 декабря. По словам начальника управления культуры Веры Фейгиной, состояние конструкции и украшений уже проверено.

Кроме того, на площади включат иллюминацию, установят светящиеся цифры «2020». Рядом будет оборудована сцена для концертов и домик Деда Мороза. Также в ближайшее время планируется проверить состояние «Звездного неба» на улице Московской и других элементов иллюминации.

«Помимо площади Ленина следует, как и в прошлом году, обустроить площадки для проведения мероприятий в других районах Пензы, чтобы у жителей микрорайонов была возможность сходить на елку рядом с домом», - отметил глава администрации Андрей Лузгин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Вера Фейгина уточнила, что график проведения новогодних елок уже утвержден. Они будут проходить в 14 точках Пензы в период с 15 декабря по 15 января.

«Необходимо организовывать дополнительные мероприятия в выходные дни на время школьных каникул, чтобы площадки не пустовали. Полный план мероприятий всех учреждений и площадок, в том числе спортивных, сформировать к 1 декабря. Мы должны предложить горожанам активную форму досуга», - подчеркнул мэр.

В этом году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил начать подготовку к торжествам как можно раньше.

«В Москве уже в октябре елочки стоят, оформление идет. Подключайтесь!» - призвал глава региона подчиненных, подчеркнув, что недопустимо «опомниться 20 декабря».