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Общество | На площади Ленина установят цифры «2020» и домик Деда Мороза

31.10.2019|08:14
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В администрации Пензы началась подготовка к празднованию Нового года. Совещание, посвященное организации торжеств, прошло в среду, 30 октября.

Главной площадкой для проведения праздничных мероприятий, как и в прошлые годы, станет площадь Ленина. Новогоднюю елку на ней должны установить к 1 декабря. По словам начальника управления культуры Веры Фейгиной, состояние конструкции и украшений уже проверено.

Кроме того, на площади включат иллюминацию, установят светящиеся цифры «2020». Рядом будет оборудована сцена для концертов и домик Деда Мороза. Также в ближайшее время планируется проверить состояние «Звездного неба» на улице Московской и других элементов иллюминации.

«Помимо площади Ленина следует, как и в прошлом году, обустроить площадки для проведения мероприятий в других районах Пензы, чтобы у жителей микрорайонов была возможность сходить на елку рядом с домом», - отметил глава администрации Андрей Лузгин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Вера Фейгина уточнила, что график проведения новогодних елок уже утвержден. Они будут проходить в 14 точках Пензы в период с 15 декабря по 15 января.

«Необходимо организовывать дополнительные мероприятия в выходные дни на время школьных каникул, чтобы площадки не пустовали. Полный план мероприятий всех учреждений и площадок, в том числе спортивных, сформировать к 1 декабря. Мы должны предложить горожанам активную форму досуга», - подчеркнул мэр.

В этом году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил начать подготовку к торжествам как можно раньше.

«В Москве уже в октябре елочки стоят, оформление идет. Подключайтесь!» - призвал глава региона подчиненных, подчеркнув, что недопустимо «опомниться 20 декабря».

Источник — Фото № 2 и 3 penza-gorod.ru
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Гость|31.10.2019 08:27|

Да когда же Путин возьмётся за этого чела который творит хвост бардак

Гость|31.10.2019 08:56|

Америка и запад загоняют огромные деньги но телефон Иван не знает

Гость|31.10.2019 08:56|

Если Иван был в космосе почему скрывает от СМИ?

Имя: Гость
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