15.11.2019 | 15:36

Жевательные смеси с содержанием табака - так называемые снюсы - стали предметом обсуждения комиссии Пензенской городской думы в пятницу, 15 ноября.

Заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков рассказал: по словам главврача областной наркологической больницы, туда поступило несколько подростков, у которых содержание никотина в крови и моче в несколько раз превышало допустимое. Врачи не сразу смогли поставить диагноз, однако потом стало ясно: школьники жевали табачные смеси.

«Мы предупредили директоров школ, были проведены собрания, на которых внимание родителей было обращено на эти смеси. За ноябрь таких обращений к наркологам не было. В 2012 году один из видов этого табака был запрещен, но сейчас он отнесен не к курительным, а к жевательным веществам, на его реализацию запрет не действует», - сообщил Владимир Попков.

Он предложил депутатам обратиться в Заксобр, чтобы принять соответствующий запрет на территории Пензенской области.

О том, что пензенские тинейджеры переходят с сигарет на снюсы, ранее заявила прокурор области Наталья Канцерова. По ее данным, бестабачные жевательные смеси находятся в свободной продаже без возрастных ограничений и был случай отравления подростка никотином после употребления такого вещества.

Также информация о подростках, употребляющих снюсы, появилась и в социальных сетях. Так, в группе «Подслушано в Кузнецке» сообщили о том, что общественники и директора городских школ забили тревогу из-за опасных жвачек.

«Принято решение отправить данный препарат на экспертизу в Пензу для выяснения, не составляет ли он вреда для здоровья. Второе - проводить еженедельные рейды по торговым точкам с целью проверки продажи подросткам. На советах общественности решено провести работу с родителями в целях контроля за тем, чтобы подростки не пользовались неизвестным препаратом», - написал автор поста.