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Общество | В Пензенской области тинейджеры переходят с сигарет на снюсы

31.10.2019|14:31
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«На сегодняшний день в регионе один несовершеннолетний наркоман. Вы в это верите? Я - нет», - такими словами прокурор Пензенской области Наталья Канцерова обозначила тему употребления подростками никотина и наркотиков. Данный вопрос обсуждался в четверг, 31 октября, на совещании в региональном правительстве.

По словам прокурора, ни одна муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних не рассматривала тему соблюдения прав детей, проживающих с родителями-наркоманами.

«Эти дети находятся в социально опасном положении», - предупредила Наталья Канцерва.

Кроме того, по ее данным, среди подростков получили распространение случаи употребления аналогов снюса - целлюлозы, пропитанной никотином. Бестабачные жевательные смеси находятся в свободной продаже без возрастных ограничений. Был случай отравления тинейджера никотином после употребления такого вещества.

«На заседании областной КДН обсуждался вопрос о профилактике курения табака. По итогам медицинского освидетельствования более чем у 3 000 детей выявлены следы употребления никотина. Обозначили число выявленных фактов курения у девятиклассников, заслушали статистику, вопросы общей профилактики, а причины-то опять не установили! Сошлись во мнении, что курение - основная проблема. Но, как оказывается, многие дети табак не курят, они употребляют никотин. Органы системы профилактики должны идти в ногу со временем и даже опережать, а не разбираться в проблеме, когда она достигла критической отметки», - завершила тему Наталья Канцерова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|31.10.2019 14:59|

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