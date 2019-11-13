Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 ноя 2019|18:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Ясно |
  72.00  |  $  64.58

Общество | В Пензе вновь вернулись к идее поезда Арбеково - Пенза-I - Пенза-III

13.11.2019|17:27
Печать

На встрече представителей администрации Пензы и Куйбышевской железной дороги, состоявшейся в среду, 13 ноября, вновь была поднята тема запуска электрички по маршруту Арбеково - Пенза I - Пенза III.

Эта идея возникла у городских властей много лет назад, но ее так и не смогли реализовать. В частности, в декабре 2013 года было заявлено, что «запуск скоростной электрички Арбеково - Пенза-I, который вынашивали несколько лет, не может быть реализован из-за отказа руководства железной дороги. Они считают, что нет возможности для постройки отдельной платформы».

Тем не менее этот вопрос вновь всплыл на встрече представителей двух структур. Новый мэр Пензы Андрей Лузгин предложил проанализировать, актуален ли этот проект на сегодняшний день, учитывая сложившуюся транспортную систему, и просчитать, будет ли электропоезд востребован у пензенцев.

«Принято решение сформировать межведомственную рабочую группу, которая займется данным вопросом», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|13.11.2019 17:36|

penzainform.ru писал(a):

Они считают, что нет возможности для постройки отдельной платформы».
Неужто бордюры с плиткой закончились!!!???

Гость|13.11.2019 17:41|

Гость писал(a):

Неужто бордюры с плиткой закончились!!!???
Место закончилось, тесно на П-1. А ты что подумал?

Гость|13.11.2019 17:42|

penzainform.ru писал(a):

запуск скоростной электрички
Правильный термин - "рельсовый автобус".

Гость|13.11.2019 17:43|

На лошадиной тяге?

Гость|13.11.2019 17:49|

Надо не маяться дурью ,а воссоздать муниципальный общественный транспорт - автобусы большой вместимости. Надо избавляться от маршруток. А вот в перспективе можно в связи с небольшим трафиком ж/д пустить скоростной рельсовый автобус из дальнего Арбеково -Пенза 1- Пенза 3 - Заречный парк -Кривозёровка -немного удлинить ветку от Рябова до аэропорта и возможно Засечного.

Гость|13.11.2019 17:52|

нет в пензе тех мест,где раньше автобусы стояли и ремонтировались.Не будет"как раньше"

Гость|13.11.2019 17:54|

все будет в руках частников,а не муниципалов.

Гость|13.11.2019 18:00|

Гость писал(a):

нет в пензе тех мест,где раньше автобусы стояли и ремонтировались.Не будет"как раньше"
И что из этого?Всё осталось,всё можно вернуть было бы желание.Если государство возжелает то можно вернуть не только 1 парк ,но и 3,и 4 ,и 3 депо, а Кривозубова и братьев Фоминых отправить жрать баланду,есть за что.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!