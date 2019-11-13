13.11.2019 | 17:27

На встрече представителей администрации Пензы и Куйбышевской железной дороги, состоявшейся в среду, 13 ноября, вновь была поднята тема запуска электрички по маршруту Арбеково - Пенза I - Пенза III.

Эта идея возникла у городских властей много лет назад, но ее так и не смогли реализовать. В частности, в декабре 2013 года было заявлено, что «запуск скоростной электрички Арбеково - Пенза-I, который вынашивали несколько лет, не может быть реализован из-за отказа руководства железной дороги. Они считают, что нет возможности для постройки отдельной платформы».

Тем не менее этот вопрос вновь всплыл на встрече представителей двух структур. Новый мэр Пензы Андрей Лузгин предложил проанализировать, актуален ли этот проект на сегодняшний день, учитывая сложившуюся транспортную систему, и просчитать, будет ли электропоезд востребован у пензенцев.

«Принято решение сформировать межведомственную рабочую группу, которая займется данным вопросом», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.