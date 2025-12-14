По факту столкновения поездов на станции Чаис возбуждено дело

14.12.2025 | 10:02

По факту столкновения поездов на станции Чаис в Пензенской области возбуждено уголовное дело. Инцидент случился 13 декабря, в результате разлился мазут.

Следствие установило: были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила (статья 263 УК РФ).

Грузовой поезд № 2273 и маневровый тепловоз ТМ-18ДМ № 445 столкнулись около 12 часов дня. Сошли с рельсов и опрокинулись локомотивы обоих составов и 23 цистерны. Топливо разлилось по площади 750 кв. м. Утечку удалось локализовать на участке, прилегающем к насыпи. На место происшествия направили специалистов экологической лаборатории РЖД и «Экоспас».

В результате происшествия причинен крупный ущерб, погибших нет, уточнили в Центральном МСУТ СКР.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», - сообщили в следкоме.