«Поволжуправтодор» дал пояснения по ДТП на тамбовской трассе

«Поволжуправтодор» дал комментарии по поводу ДТП на трассе Р-208, где 13 декабря столкнулись 25 машин. Областная прокуратура нашла нарушения в содержании дороги.
В ФКУ сообщили, что в тот день на 271-м километре трассы Тамбов - Пенза в Пензенской области были сложные условия: метель, сильный боковой ветер со скоростью до 17 м/с, видимость менее 100 м.
Сотрудники организации, отвечающей за состояние дороги, с 3:00 до 10:00 на отрезке с 265-го по 278-й километр с помощью 8 дорожных машин проводили расчистку и противогололедную обработку.
Непосредственно на месте, где случилось ДТП, техника работала в 9:48 и 10:10. Авария произошла в 10:20.
«Сроки работ были соблюдены. Требования национального стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 регламентируют сроки устранения снега и зимней скользкости для автомобильных дорог IБ категории - не более 5 часов после окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения», - отметил представитель ФКУ «Поволжуправтодор».
По его словам, оперативная информация имелась на сайте учреждения. На момент аварии нормативное время еще не истекло.
