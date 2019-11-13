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Общество | Названы сроки реконструкции детской железной дороги в Пензе

13.11.2019|16:32
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Детскую железную дорогу в Пензе ждет реконструкция. К такому соглашению пришли в среду, 13 ноября, представители администрации города и Куйбышевской железной дороги.

Детская железная дорога действует около 30 лет. Она является не только местом отдыха пензенцев, но и центром профессиональной подготовки будущих железнодорожников. С целью модернизации объекта было подписано соглашение о сотрудничестве между железной дорогой, правительством области и администрацией Пензы. ОАО «РЖД» финансирует реконструкцию объекта, а администрация подключает ее к инженерно-техническим сетям.

Как сообщил представитель компании Сергей Блохин, проектная документация практически готова. В ближайшее время начнется строительство, которое должно быть завершено к открытию нового детского сезона в 2021 году.

«Проект предполагает реконструкцию участка путей протяженностью 2,4 км. Помимо этого, будут возведены учебный центр, пассажирский павильон, обновлены пассажирские платформы и ряд других объектов. В новом учебном центре планируется организовать детский технопарк», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|13.11.2019 18:01|

бла -бла -бла уже третий год !!

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