13.11.2019 | 16:32

Детскую железную дорогу в Пензе ждет реконструкция. К такому соглашению пришли в среду, 13 ноября, представители администрации города и Куйбышевской железной дороги.

Детская железная дорога действует около 30 лет. Она является не только местом отдыха пензенцев, но и центром профессиональной подготовки будущих железнодорожников. С целью модернизации объекта было подписано соглашение о сотрудничестве между железной дорогой, правительством области и администрацией Пензы. ОАО «РЖД» финансирует реконструкцию объекта, а администрация подключает ее к инженерно-техническим сетям.

Как сообщил представитель компании Сергей Блохин, проектная документация практически готова. В ближайшее время начнется строительство, которое должно быть завершено к открытию нового детского сезона в 2021 году.

«Проект предполагает реконструкцию участка путей протяженностью 2,4 км. Помимо этого, будут возведены учебный центр, пассажирский павильон, обновлены пассажирские платформы и ряд других объектов. В новом учебном центре планируется организовать детский технопарк», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.