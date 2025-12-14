Общество

Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза

Прокуратура Пензенского района провела проверку по факту ДТП с участием более чем 20 машин, случившегося 13 декабря на 271-м км автодороги Тамбов - Пенза. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений в содержании трассы.

Согласно контракту, заключенному с ФКУ «Поволжуправтодор», за этот участок отвечает ООО «Автодорога».

«Общество не обеспечило соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при содержании автодороги, допустило образование снежных валов, что послужило одной из причиной дорожно-транспортных происшествий», - сообщили в областной прокуратуре.

ФКУ «Поволжуправтодор», со своей стороны, не контролировало деятельность организации и не ограничило движение на опасном участке.

Руководству казенного учреждения и фирмы-подрядчика внесены представления. Виновные будут привлечены к административной ответственности, уточнили в прокуратуре. На ее контроле находится исполнение принятых решений.

В ДТП 13-го числа пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок.

Источник — фото ГАИ Пензенской области
