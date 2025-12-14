Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза

Прокуратура Пензенского района провела проверку по факту ДТП с участием более чем 20 машин, случившегося 13 декабря на 271-м км автодороги Тамбов - Пенза. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений в содержании трассы.
Согласно контракту, заключенному с ФКУ «Поволжуправтодор», за этот участок отвечает ООО «Автодорога».
«Общество не обеспечило соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при содержании автодороги, допустило образование снежных валов, что послужило одной из причиной дорожно-транспортных происшествий», - сообщили в областной прокуратуре.
ФКУ «Поволжуправтодор», со своей стороны, не контролировало деятельность организации и не ограничило движение на опасном участке.
Руководству казенного учреждения и фирмы-подрядчика внесены представления. Виновные будут привлечены к административной ответственности, уточнили в прокуратуре. На ее контроле находится исполнение принятых решений.
В ДТП 13-го числа пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок.
Новости по теме
- Обманувшие пензенских пенсионеров мошенники получили реальные сроки
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
- Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой
- Mash: В массовом ДТП рядом с Пензой пострадали 5 человек
- Без света: областная прокуратура организовала проверку
- Больше 20 машин: очевидцы сообщили о массовом ДТП рядом с Пензой
- Каменским электрикам задерживали и занижали зарплату
- Жительницу Нижнего Ломова осудили за слежку за коллегой мужа
- Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор
- Обманутый бековчанин получил надежду на возвращение денег
Последние новости
- 15 декабря в Пензенской области снова будет ветрено и снежно
- Энергоснабжение в регионе полностью восстановлено
- В регионе диагноз «бесплодие» при диспансеризации выставили 383 раза
- В Пензе ликвидируют последствия субботних метелей
- Разлился мазут: на месте ЧП на станции Чаис работают экослужбы
- ЧП на станции Чаис: названо время, когда откроется движение поездов
- Утром 14 декабря без электричества оставались более 3 600 человек
- В Пензенской области света нет в 45 населенных пунктах
- 14 декабря в Пензенской области ожидается метель
- ЧП на станции Чаис: через Пензу пустят 6 пассажирских составов
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!