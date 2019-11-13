13.11.2019 | 18:17

Библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина на проспекте Победы выбрана в качестве площадки для создания современного центра для читающих пензенцев.

«Модельная библиотека - это библиотека с современным пространством, где имеется доступ ко всем информационным ресурсам, где самое новое современное оборудование, и самое главное - новые книги, периодические издания», - пояснила заместитель директора МБУ «Центральная библиотечная система г. Пензы» Софья Черная.

Это станет возможно, если учреждение войдет в федеральную программу. Чтобы муниципальная библиотека вышла на новый уровень, необходимо провести колоссальную предварительную работу в помещениях здания.

«Есть условие, по которому пойдут федеральные деньги, - это капремонт, соответствующий проекту. Этим проектом мы сейчас занимаемся», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

С 1971 года в пристрое к жилому дому звучит шелест книжных страниц, проходят мероприятия для молодежи, туда приходят жители микрорайона в поисках нужной литературы.

«Помещение у нас большое, ходит к нам почти 12 500 читателей. Мы обслуживаем население Ленинского района города Пензы. Много молодежи, которая хочет приобщиться к чтению, читает интересные книги, которые есть в нашей библиотеке», - отметила заведующая читальным залом библиотеки № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Ирина Вяцкова.

В последнее время намечается определенная тенденция: читающих становится больше. К печатной книге возвращается ее былая слава.

В модельных библиотеках, уже действующих в разных регионах страны, обновился и пополнился фонд, есть доступ к Национальной электронной библиотеке, работает высокоскоростной интернет. На такую комфортную зону для посетителей рассчитывают и Пензе. Предварительный дизайн-проект сделан, но его нужно доработать и усовершенствовать.