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Общество | В новых микрорайонах Пензы до конца года установят уличные светильники

12.11.2019|17:30
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До конца года в разных частях Пензы установят 128 уличных светильников. В основном это новые микрорайоны, где освещения не было вообще. Данная тема поднималась на оперативном совещании в городской администрации во вторник, 12 ноября.

Так, фонари появятся в Заре (на улицах Персиковой, Ежевичной, в проезде Абрикосовом, на новой детской площадке, у домов, построенных по программе переселения граждан), в районе прохода от кардиоцентра к больнице № 6, на подъездной дороге к ЖК «Сурская Ривьера», к детскому саду у дома № 49 на Антонова, на улице Турищева, в микросквере на Суворова, 198а, и в других местах.

По словам заммэра Пензы Юрия Ильина, уже сформирован перечень на дальнейшую перспективу, в который вошло более 260 объектов.

«Их ранжирование проведено в соответствии с обращениями граждан и реальной потребностью в организации светоточек», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В Кузнецке до конца года обещают заменить 400 ламп в уличных фонарях. 11 ноября городское управление ЖКХ заключило контракт на техническое обслуживание и ремонт оборудования сетей освещения на сумму 450 тысяч рублей.

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