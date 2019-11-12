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Общество | Кузнечанам обещают до конца года заменить 400 ламп в уличных фонарях

12.11.2019|15:54
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«На перекрестке улиц Ленина и Гражданской отсутствует освещение. Сейчас темнеет рано, хоть бы один фонарь починили. С малышом не погуляешь», - такой пост появился в кузнецкой группе социальной сети «ВКонтакте».

Горожане активно обсуждают проблему освещения улиц. «Ответственный товарищ из администрации обещал в двадцатых числах ноября лампочку поставить», «Мне тоже лампочку в фонаре около дома поменяйте, плиззззз», «Нам тоже обещали, ждем-с», - пишут они.

Как пояснили в администрации Кузнецка, в ближайшее время проблема должна быть решена. 11 ноября городское управление ЖКХ заключило контракт на техническое обслуживание и ремонт оборудования сетей уличного освещения на сумму 450 тысяч рублей.

«В этом году на обслуживание электросетей в бюджете города было заложено средств почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году - около двух миллионов рублей. Уже заменено 835 ламп уличного освещения. Особое внимание обращалось на освещение подходов к школам и детским садам, перекрестков. Работы будут продолжаться до конца года»,- цитирует пресс-служба мэрии начальника управления ЖКХ Эдуарда Потапова.

Всего на обслуживании находится 7 300 светильников, из них 670 - светодиодные. Сейчас имеется более 400 заявок, которые должны быть выполнены по мере очередности до конца года.

«Чтобы подать заявку, следует позвонить в Управление ЖКХ г. Кузнецка по телефону 8 (841-57) 3-10-18», - добавили в администрации.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.11.2019 16:10|

что ж не до конца тысячелетия???????????

Гость|12.11.2019 16:10|

И будут Кузнечики при свете.

Имя: Гость
Комментарий:

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