История Пензы: Почти 100 лет назад в городе не стало фонарщиков

19.05.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Множество профессий канули в Лету: трубочист, уличный чистильщик обуви, извозчик и другие. Нет больше в Пензе и фонарщиков.

Освещать городские улицы в ночное время стали с апреля 1828 года. Первые фонари светили очень тускло и горели не больше 5 часов. При этом в центре их расставляли через каждые 60 метров, а на окраинах - через каждые 90, поэтому спальные районы продолжали оставаться самым темным местом в Пензе.

Тушили и зажигали светильники фонарщики. С собой они носили сосуды с керосином, ершик, спички, лестницу и длинный шест. Зарплата составляла жалкие крохи - 9 рублей 50 копеек, на наши деньги это приблизительно около 10-11 тысяч рублей.

К началу XX века необходимость в их труде стала постепенно пропадать - в Пензе принялись устанавливать электрические фонари. Все светильники были пронумерованы, что давало возможность точно указывать на неработавшие или слабо светившие фонари.

До 1906 года продолжительность освещения улиц определялась экономом пожарного депо. Зимой их гасили в 2 часа ночи, летом - в час. Постепенно электрические фонари вытеснили из обращения старые. Последний керосиновый светильник потух в Пензе в начале 30-х годов прошлого века.