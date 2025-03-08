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Общество

На новое освещение в зареченском тире выделили 600 тысяч рублей

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В Заречном специалисты меняют систему освещения в городском тире. На эти цели из бюджета выделено около 600 000 рублей.

На новое освещение в зареченском тире выделили 600 тысяч рублей

Деньги планируется потратить на установку 50 с лишним приборов: прожекторов, светильников и ламп.

На новое освещение в зареченском тире выделили 600 тысяч рублей

Как пояснил глава закрытого города Алексей Костин, стрелковым спортом занимаются более 70 детей и подростков. При тусклом свете у них быстро устают глаза, из-за недостатка освещения снижается меткость.

На новое освещение в зареченском тире выделили 600 тысяч рублей

«Теперь в тире будет полностью освещено все пространство, начиная от огневого рубежа до места установки мишеней. Свет будет распространяться равномерно, дополнительно подсвечены мишени. Уверен, это позволит улучшить спортивные результаты нашим стрелкам», - написал он в своем телеграм-канале.

На новое освещение в зареченском тире выделили 600 тысяч рублей

Ранее Алексей Костин проинформировал, что в центральном парке культуры и отдыха в этом году появится игровой комплекс «Каравелла» для детей 6-12 лет. На конструкции, стилизованной под старинный корабль, разместят башни, пушки, прямые и подвесные мосты, лестницы, балконы, декоративные элементы. Также предусмотрены гимнастический комплекс, прямые и спиральные тоннельные горки и другие элементы. Посещение «Каравеллы» будет бесплатным.

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Источник — фото из телеграм-канала Алексея Костина
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