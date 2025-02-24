В Пензе определили, когда появится освещение в сквере «40 лет Победы»

24.02.2025 | 15:01

Весной этого года в Пензе планируют приступить ко второму этапу благоустройства сквера «40 лет Победы», где в 2021 году установили стелу «Город трудовой доблести».

Ради архитектурного ансамбля территорию зеленой зоны преобразили. Но не до конца. Специалисты выполнили только первый этап работ.

Вскоре после установки стелы пензенцы стали жаловаться, что в вечернее время в сквере нельзя гулять: территория не освещается.

«Часто гуляю по вечерам в этом районе и наблюдаю, как это место, созданное как дань памяти трудовому подвигу населения Пензы, постепенно превращается в место для катания на скейтах, велосипедах, а после захода солнца - для более непристойных вещей, вплоть до распития спиртных напитков», - пожаловался житель города в августе 2024-го.

Тогда представитель управления капитального строительства Пензы сообщил мужчине, что проектно-сметная документация на второй этап благоустройства готова, к работам приступят, как только определят источник финансирования.

«Сквер «40 лет Победы». Цветов летом в клумбах не дождешься. Ладно, смирилась (хоть траву косят). Но где освещение? За два с половиной года я видела светящиеся фонари и памятник от силы 3 раза!!! Пройтись вечером вроде есть где, но темно хоть глаз выколи», - возмутилась в феврале 2025-го пензячка.

В управлении капитального строительства в понедельник, 24 февраля, рассказали, что заключен контракт на второй этап благоустройства.

«Подрядная организация планирует построить электрические сети, которые обеспечат постоянное освещение парка. Также будут проведены сети для установки видеонаблюдения», - отметили в управлении.

Работы намерены начать в апреле.