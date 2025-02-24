Сетевое издание|18+|Понедельник|24 фев 2025|16:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе определили, когда появится освещение в сквере «40 лет Победы»

Печать
Telegram

Весной этого года в Пензе планируют приступить ко второму этапу благоустройства сквера «40 лет Победы», где в 2021 году установили стелу «Город трудовой доблести».

Ради архитектурного ансамбля территорию зеленой зоны преобразили. Но не до конца. Специалисты выполнили только первый этап работ.

Вскоре после установки стелы пензенцы стали жаловаться, что в вечернее время в сквере нельзя гулять: территория не освещается.

«Часто гуляю по вечерам в этом районе и наблюдаю, как это место, созданное как дань памяти трудовому подвигу населения Пензы, постепенно превращается в место для катания на скейтах, велосипедах, а после захода солнца - для более непристойных вещей, вплоть до распития спиртных напитков», - пожаловался житель города в августе 2024-го.

Тогда представитель управления капитального строительства Пензы сообщил мужчине, что проектно-сметная документация на второй этап благоустройства готова, к работам приступят, как только определят источник финансирования.

«Сквер «40 лет Победы». Цветов летом в клумбах не дождешься. Ладно, смирилась (хоть траву косят). Но где освещение? За два с половиной года я видела светящиеся фонари и памятник от силы 3 раза!!! Пройтись вечером вроде есть где, но темно хоть глаз выколи», - возмутилась в феврале 2025-го пензячка.

В управлении капитального строительства в понедельник, 24 февраля, рассказали, что заключен контракт на второй этап благоустройства.

«Подрядная организация планирует построить электрические сети, которые обеспечат постоянное освещение парка. Также будут проведены сети для установки видеонаблюдения», - отметили в управлении.

Работы намерены начать в апреле.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «Подслушано Пенза»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте