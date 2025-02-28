В Дальнем Арбекове на одну из улиц вернули освещение

28.02.2025 | 19:11

Жители улицы Селиверстова в Дальнем Арбекове дождались восстановления освещения. В борьбу с темнотой пришлось вмешаться прокуратуре.

Долгое время местные страдали от нехватки света у подъездной дороги. Вечером и ночью передвигаться по ней было опасно для жизни.

Прокуратура Октябрьского района Пензы провела проверку и установила, что уполномоченный орган не обслуживает сети, хотя по закону обязан.

Начальнику Управления ЖКХ Пензы внесли представление.

«После вмешательства надзорного ведомства уличное освещение восстановлено», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.